ضبط 4 متهمين بتصفية موظف داخل شقته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 4 متهمين بقتل موظف داخل شقته بمنطقة مينا البصل، من بينهم زوجة المجني عليه، فيما تكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل مواطن داخل شقته بشارع الأمير لؤلؤ بدائرة القسم، وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ للتحقيق في الواقعة.

تبين من الفحص الأولي أن جثة الموظف عُثر عليها بها عدة إصابات، كما وجدت زوجته مصابة، واشتبه في تورطها بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين في قتل زوجها.

جرى نقل جثة الضحية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.