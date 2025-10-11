بالأسماء.. 11 مصابًا في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 107 بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: رجب محمد عبد الحفيظ، 58 عامًا، مقيم وادي النطرون، أحمد جمال محمد، 33 عامًا، مقيم أبو المطامير، علي عبد الفتاح عبد الحكم، 27 عامًا، مقيم الهرم، محمد الصافي علي، 35 عامًا، مقيم أبو المطامير، سعد زغلول عبد الخالق، 31 عامًا.

كما أصيب شعبان عبد الستار محمد، 62 عامًا، مقيمان وادي النطرون، هشام محمد سعد، 25 عامًا، مقيم بأكتوبر، سعيد عطا الله عبد العظيم، 43 عامًا، وعبد الكريم فرج، 47 عامًا، مقيما أبو المطامير، وعماد فتحي إسماعيل، 59 عامًا، وحمدان خليل محمد، 47 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.