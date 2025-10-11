العثور على جثة شاب قرب محطة مياه بسوهاج.. والتحريات تكشف التفاصيل

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بجوار محطة مياه قرية نيدة التابعة لمركز أخميم.

تلقى مركز شرطة أخميم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بجوار محطة مياه نيدة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية أن الجثة تخص المدعو عبدالله. م، أحد أبناء قرية نيدة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها، وجرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.