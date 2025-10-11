استعدادًا للسيول.. "تضامن أسوان" تراجع جاهزية مراكز الإغاثة ميدانيًا (صور)

المنيا - جمال محمد:

قال علي محمد علي، عم الأطفال وشقيق والدهم الراحل ناصر محمد الشريف، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا: "إن المتهمة حضرت جنازة أول أربعة أطفال بعد وفاتهم، وكانت ترافق بقية الأطفال أثناء تواجدهم في المستشفى لتلقي العلاج وتطمئن عليهم باستمرار خلال مرضهم حتى وافتهم المنية".

وتستأنف محكمة جنايات المنيا الدائرة الأولى، اليوم السبت، محاكمة المتهمة "هاجر. أ. ع"، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم، في قضية هزت الرأي العام المصري لأكثر من 45 يومًا.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء الدين محمد قد نظرت أولى جلسات المحاكمة يوم 15 سبتمبر الماضي، حيث استمعت إلى أقوال المتهمة ودفاعها، الذي طلب استدعاء عدد من المتخصصين للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 11 يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين ودخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي دون معرفة أسباب الوفاة.

وبالتحقيق في الواقعة، تبين وفاة الأشقاء محمد ناصر محمد (11 سنة)، عمر (7 سنوات)، ريم (10 سنوات)، وإصابة شقيقهم أحمد الذي توفي بعد ساعات. كما نُقلت الطفلتان فرحة نصر محمد (14 سنة) ورحمة ناصر محمد (12 سنة) إلى مستشفى صدر المنيا، حيث توفيت رحمة أولًا ولحقتها فرحة لاحقًا، فيما توفي الأب في مستشفى أسيوط الجامعي.