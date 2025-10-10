"أنت أقوى من المخدرات".. حملة توعوية تجوب كليات جامعة المنيا (صور)

منافسة قوية في انتخابات "أطباء أسيوط" على مقاعد التجديد النصفي (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لقاءً توعويًا موسعًا تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، استهدف طلاب ست كليات بجامعة المنيا، وذلك في إطار الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسؤولية لدى الشباب.

استهدفت الفعالية أكثر من ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات، وتضمنت التعريف بخدمات الصندوق وبرامجه، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023).

وتناول اللقاء أضرار المواد المخدرة وتأثيرها على الصحة والمجتمع، مع توزيع مطبوعات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية.

حاضر في اللقاء الدكتور أحمد سمير، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، بحضور إسراء رفعت منسق صندوق مكافحة الإدمان بالمنيا، والدكتور وليد عبد القوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب – قسم النشاط الاجتماعي والرحلات.