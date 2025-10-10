إعلان

"أنت أقوى من المخدرات".. حملة توعوية تجوب كليات جامعة المنيا (صور)

كتب : جمال محمد

04:08 م 10/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أنت أقوى من المخدرات.. حملة توعوية تجوب كليات جامعة المنيا (4)
  • عرض 4 صورة
    أنت أقوى من المخدرات.. حملة توعوية تجوب كليات جامعة المنيا (3)
  • عرض 4 صورة
    أنت أقوى من المخدرات.. حملة توعوية تجوب كليات جامعة المنيا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لقاءً توعويًا موسعًا تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، استهدف طلاب ست كليات بجامعة المنيا، وذلك في إطار الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسؤولية لدى الشباب.

استهدفت الفعالية أكثر من ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات، وتضمنت التعريف بخدمات الصندوق وبرامجه، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023).

وتناول اللقاء أضرار المواد المخدرة وتأثيرها على الصحة والمجتمع، مع توزيع مطبوعات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية.

حاضر في اللقاء الدكتور أحمد سمير، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، بحضور إسراء رفعت منسق صندوق مكافحة الإدمان بالمنيا، والدكتور وليد عبد القوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب – قسم النشاط الاجتماعي والرحلات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنت أقوى من المخدرات جامعة المنيا الإدمان أضرار المواد المخدرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة