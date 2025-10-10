من التروسيكل إلى النجاح.. مبادرة جديدة توفر فرص عمل لشباب أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة في مختلف المراكز.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح "أبو النصر" أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة تتناسب مع طبيعة كل مركز واحتياجات الشباب فيه.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات ستشمل بيع المأكولات والمشروبات، والمكوجي، والآيس كريم، والخبز، إضافة إلى مشروعات زراعية وصناعية صغيرة مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في تنمية القرى ورفع مستوى معيشة الأسر المستفيدة، لافتًا إلى أن المحافظة ستوفر الدعم الفني والتمويلي الكامل للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم من خلال جهاز تنمية المشروعات بأسيوط.

وأوضح أن الجهاز يقدم تسهيلات في إجراءات الترخيص والتمويل والتدريب، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى، بما يساعد الشباب على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وبناء مستقبلهم.

ودعا المحافظ الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التوجه إلى مقر جهاز تنمية المشروعات بشارع الجلاء، أو التواصل عبر الأرقام: 01007225154 – 01001106362.

واختتم "أبو النصر" تصريحه مؤكدًا أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات الهادفة لتشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الاقتصادي المحلي، ضمن خطة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.