حملات توعية في حضانات جنوب سيناء للوقاية من مرض اليد والقدم والفم (صور)

من التروسيكل إلى النجاح.. مبادرة جديدة توفر فرص عمل لشباب أسيوط (صور)

12 مرشحًا يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لأطباء الإسكندرية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد ممدوح صلاح، رئيس النيابة الإدارية، والمستشار محمود الجوهري، رئيس النيابة الإدارية.

وسجّلت اللجنة القضائية المشرفة عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وبلغ 7763 طبيبًا.

ويتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا على 4 مقاعد فقط بواقع مقعدين للأطباء فوق 15 عامًا ومقعدين تحت 15 عامًا من القيد بالنقابة.

- قائمة المرشحين

تحت السن: إبراهيم حمدي النجار، أحمد أبوالنجا، حازم الجمل، عبدالله بركات، محمد مصطفى.

فوق السن: إسماعيل الشرنوبي، أماني باشا، أيمن مخيمر، صلاح زغلول، محمد نوفل، هشام كامل.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، يعقبها غلق اللجان وبدء الفرز داخل مقر النقابة، وسط متابعة من اللجنة القضائية لضمان الشفافية والنزاهة في جميع المراحل.