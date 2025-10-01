إعلان

حريق هائل بالحشائش المجاورة لشريط السكك الحديدية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:39 م 01/10/2025

بني سويف ـ حمدي سليمان:


شب حريق هائل في بعض الحشائش والهيش، على ضفاف ترعة الإبراهيمية بجوار شريط السكة الحديد بمركز الفشن جنوب بني سويف، مساء اليوم الأربعاء.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بالحشائش الملاصقة لشريط السكة الحديد، على ضفاف ترعة الإبراهيمية بدائرة مركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وإخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وتحرر محضر بالواقعة.

