محافظ الشرقية يفتتح معرض "أيادي مصر" بمهرجان الخيول العربية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف اليدوية، المقام بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29، والتي تستمر حتى 3 أكتوبر الجاري.



ويشارك في المعرض 32 عارضًا، من بينهم 11 من مختلف المحافظات، حيث يُعرض باقة متميزة من المنتجات التراثية والحرفية، إضافة إلى جناح محافظة الشرقية بالتعاون مع وحدة "أيادي مصر" والأسر المنتجة، بمشاركة 21 عارضًا لمنتجات متنوعة تعكس أصالة المنتج المصري وتدعم المشروعات الصغيرة وتوفر فرص عمل للشباب.



وتفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية، الذي يضم أعمال 25 فنانًا تجسد جماليات الخيل العربي الأصيل، بالإضافة إلى جناح الطب البيطري العسكري وأجنحة المنتجات والخدمات المرتبطة برياضة الخيول.



وشهد الافتتاح حضور عدد من المحافظين، نواب الوزراء، القيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين.