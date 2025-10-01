تفحمت بالكامل.. اندلاع حريق بمزرعة في حي سكني بالخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اندلع، مساء اليوم الأربعاء، حريق في مزرعة نخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق بمزرعة نخيل في حي أسماك الوادي بمدينة الخارجة.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على النيران، فيما أفاد مصدر طبي بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الموقع طبيًا.

ويجري حالياً محاولة إخماد الحريق بمساعدة عربات فنطاس المياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وملابساته.