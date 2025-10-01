إعلان

تفحمت بالكامل.. اندلاع حريق بمزرعة في حي سكني بالخارجة بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

08:38 م 01/10/2025

اندلاع حريق بمزرعة في حي سكني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اندلع، مساء اليوم الأربعاء، حريق في مزرعة نخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق بمزرعة نخيل في حي أسماك الوادي بمدينة الخارجة.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على النيران، فيما أفاد مصدر طبي بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الموقع طبيًا.

ويجري حالياً محاولة إخماد الحريق بمساعدة عربات فنطاس المياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اندلاع حريق بمزرعة تفحم مزرعة بالكامل حريق في مزرعة نخيل مزرعة نخيل بمدينة الخارجة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة