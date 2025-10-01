إعلان

لحماية سوق العمل.. الإسماعيلية تشدد الرقابة على تراخيص العمالة الأجنبية

كتب : أميرة يوسف

08:25 م 01/10/2025

مديرية العمل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية متابعة سير العمل داخل مكتب تراخيص عمل الأجانب بمركز خدمات المستثمرين، في إطار الرؤية الشاملة التي تنتهجها الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد جبران، وزير العمل، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة تراخيص عمل الأجانب وضمان التزام الشركات والمستثمرين بالقوانين المنظمة.

وتهدف هذه المتابعة إلى التأكد من التزام الشركات والمستثمرين بأحكام القانون، من خلال مراجعة ملفات تراخيص الأجانب والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب متابعة سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل المكتب، بما يحقق التوازن بين تيسير الخدمات للمستثمرين وضمان الرقابة القانونية والإدارية.

وجاءت هذه الجهود في إطار دور مديرية العمل بالإسماعيلية في تنظيم العمالة الأجنبية بما يحفظ حقوق الدولة والعاملين، مع الحفاظ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين، ويعزز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.


وتسهم هذه المتابعات في تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

سوق العمل الإسماعيلية العمالة الأجنبية مديرية العمل بالإسماعيلية

