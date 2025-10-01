كفر الشيخ - إسلام عمار:

تركا مسقط رأسهما في كفر الشيخ والبحيرة حامليًا أحلامهما وكتبهم الجامعية، وطموحات رسموها لكل صباح جديد، لكن القدر كان أسرع من خطواتهما، فبدل العودة لأسرتهما أحياءً بالبالطو الأبيض، عاد الطالبان جثتين في كفنين أبيضين، وكأنهما كتب آخر سطور حياتهما في رحلة علم لم تكتمل.

في حادث مأساوي هزّ قلوب أهالي كفر الشيخ والبحيرة، لقى طالبان من جامعة الجلالة مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر تصادم سيارة ميكروباص تقلهم إلى الجامعة بسيارة نقل أعلى محور 30 يونيو، خلال توجههم من قراهم ومدنهم إلى قاعات الدراسة.

ووفق شهادات سائقين بمدينة دسوق لـ"مصراوي"، كانت السيارة تعمل للرحلات بنظام "القومسيون"، وانطلقت من مدينة دسوق في الساعات الأولى من فجر الأربعاء محملة بالطلاب، دون أن يدركوا أن رحلتهم ستكون الأخيرة للبعض منهم.

ضحايا الحادث:

أحمد السيد جمال السيد عبدالعظيم، طالب بكلية طب الأسنان – جامعة الجلالة، من مدينة دسوق، الذي كان يحلم بأن يصبح طبيبًا مثل والده.

أحمد إبراهيم السيد عتيبة، طالب بكلية العلاج الطبيعي، من قرية كفر الشيخ حسن بمحافظة البحيرة.

أما المصابون فهم:

صلاح حمدي محمد أمين، طالب طب الأسنان، في حالة حرجة ويخضع لأجهزة التنفس الصناعي بعد نزيف داخلي وغيبوبة.

أسماء محمد عرفة (20 عامًا) – كدمات وسحجات.

عبد الله إبراهيم رزق (20 عامًا) – اشتباه كسور وكدمات وسحجات.

تحولت منازل القرى والمدن التي خرج منها الطالبان إلى سرادق عزاء، فيما تتوافد الأسر لتشييع الجثامين إلى مثواهما الأخير وسط حزن بالغ.