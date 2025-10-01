أسيوط ـ محمود عجمي:

في لفتة تعكس روح الوحدة الوطنية، قدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، هدية تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تمثلت في أيقونة فنية للعائلة المقدسة، أبدعها أحد أبناء المحافظة من المسلمين ويدعى مصطفى، وذلك خلال فعاليات زيارة البابا الرعوية لأسيوط.

وقد بادل قداسة البابا المحافظ وقيادات المحافظة الهدايا التذكارية، في مشهد جسّد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بمشاركة البابا في هذا الحدث الفريد، مؤكدًا أن زيارة قداسته تحمل رسالة محبة وسلام من أرض أسيوط، التي تحتضن بين جنباتها مسار العائلة المقدسة، وتُجسد عمق الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر العصور.

وأضاف أن محافظة أسيوط ستظل نموذجًا للتعايش والمودة بين المسلمين والمسيحيين، قيادة وشعبًا، يعملون معًا لبناء وطن قوي يليق بتاريخ مصر العريق، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ قيم المواطنة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

كما أشاد المحافظ بالدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به الكنيسة في تنمية الإنسان روحًا وفكرًا، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود التي تعزز قيم المحبة والسلام والتنمية.

من جانبه، عبّر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لمحافظ أسيوط على حضوره ومشاركته في هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن الكنيسة، منذ نشأتها في القرن الأول الميلادي، تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وتؤدي دورًا محوريًا في إعداد المواطن الصالح القادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأوضح أن تدشين الكاتدرائية يمثل يومًا مبهجًا لأبناء الإيبارشية، موجّهًا الشكر لنيافة الأنبا بيجول وأسرة الدير على جهودهم، ومؤكدًا أن الكنيسة ستظل قلبًا نابضًا يتسع للجميع.

وشهد مراسم التدشين عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والنائب المهندس عمرو أبوالعيون، والنائبة هند جوزيف، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وسط حضور شعبي وروحي كبير اتسم بأجواء الفرح والترابط، حيث أقيم قداس التقديس بمشاركة البابا، في مشهد روحاني مهيب.

ورحب الأنبا بيجول بالحضور، مشيرًا إلى أن الكاتدرائية أُقيمت على مساحة 1100 متر مربع ضمن مجمع كنسي متكامل تبلغ مساحته الإجمالية نحو 4200 متر مربع، ويضم أربع كنائس بالإضافة إلى مبنى إداري وخدمي لخدمة أبناء القرية والإيبارشية.

وفي ختام الفاعلية، أهدى محافظ أسيوط أيقونة السيدة العذراء لقداسة البابا، تعبيرًا عن التقدير، فيما قدم البابا درع الكنيسة للمحافظ ونائبه، في لفتة تعكس روح المحبة والتكامل بين الجانبين.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بإيبارشية الدير المحرق العامر بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك في ثاني أيام زيارته الرعوية التي تستمر لمدة سبعة أيام.

وتتضمن زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة أسيوط لقاءات مع الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، إلى جانب أبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة. كما تشمل الزيارة لقاءات مع القيادات النيابية والتنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى تدشين عدد من الكنائس، وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية الكنسية والتعليمية والطبية والاجتماعية.