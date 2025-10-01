إعلان

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:16 م 01/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


ألقت أجهزة مباحث المصنفات بمديرية أمن القليوبية القبض على صاحب محل بدائرة قسم شرطة العبور، لاتهامه ببيع وإدارة أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام المتهم بإدارة المحل وترويجه لأجهزة مجهزة ببرامج لفك الشفرات، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى استهداف المحل وضبط مالكه، وبحوزته عدد من الأجهزة مختلفة الماركات، محملة ببرامج لفك الشفرات دون ترخيص.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة لتحقيق مكاسب مالية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية القنوات الفضائية أجهزة فك شفرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة