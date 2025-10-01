ضبط صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



ألقت أجهزة مباحث المصنفات بمديرية أمن القليوبية القبض على صاحب محل بدائرة قسم شرطة العبور، لاتهامه ببيع وإدارة أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام المتهم بإدارة المحل وترويجه لأجهزة مجهزة ببرامج لفك الشفرات، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى استهداف المحل وضبط مالكه، وبحوزته عدد من الأجهزة مختلفة الماركات، محملة ببرامج لفك الشفرات دون ترخيص.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة لتحقيق مكاسب مالية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.