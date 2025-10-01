إعلان

لا داعي للقلق.. وكيل تعليم المنيا: مدارسنا خالية من إصابات 'HFMD' ونطمئن أولياء الأمور

كتب : مصراوي

01:20 م 01/10/2025

صابر عبد الحميد زيان

المنيا - جمال محمد:

قال صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه لم يتم رصد أي انتشار لمرض HFMD ، والذي ظهر بإحدى مدارس محافظة الجيزة، وتسبب في قلق نسبي بين أولياء الأمور.

وأضاف عبدالحميد في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن غرفة عمليات المديرية لم يصل إليها أية بلاغات، فضلاً عن عدم رصد أي طلاب يعانون من المرض، ونطمئن جميع أولياء الأمور خاصة بعد بيان الوزارة الذي أوضح أنه مرض غير مقلقة ويشفى تلقائياً.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا أكدت فيه أنه في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مرض اليد والفم والقدم (HFMD) تؤكد وزارتا الصحة والتعليم أنه ليس من الأمراض الخطيرة ولا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تُشفى تلقائيًا ولا داعي مطلقاً لإغلاق المدارس أو الفصول، ولا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تُشفى تلقائيًا ولا داعي مطلقاً لإغلاق المدارس أو الفصول.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذا المرض هو مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويُعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرًا في معظم الأوقات، ويظهر المرض على شكل حمى خفيفة، تقرحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

وأوصت الوزارة باتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، تشمل:
• تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
• تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

صابر عبد الحميد زيان المنيا وزارة التربية والتعليم مرض HFMD

