مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال أكتوبر 2025

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر أكتوبر 2025 وفقًا للجدول الدوري المحدد لأعمال الغسيل والتطهير.

وأوضح أنه يجري التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية في نطاق عمل كل منهم مع الالتزام بالمواعيد المقررة والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

كما دعت الشركة الأهالي إلى تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترات الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، مؤكدة أنه حال ظهور رواسب أو عكارة بالمياه بعد الغسيل ينصح بتشغيلها بعض الوقت للتخلص من الآثار، لافتة إلى استقبال الشكاوى على الخط الساخن 125 أو عبر الواتساب 01220906668.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لغسيل الشبكات بمختلف المناطق للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.