الانتهاء من زراعة 270 ألف فدان في الوادي الجديد ضمن المشروع الرئاسي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من زراعة 270 ألف فدان بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 1.5 مليون فدان.

قال اللواء أح مهندس ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن المركز انتهى من زراعة حوالي 75 5 من المساحات المخصصة له ضمن المبادرة الرئاسية والتي تقع في نطاق مركز الفرافرة بإجمالي 313 فدانًا ضمن المبادرة بأكملها.

وأضاف ياسر، أن المركز حقق طفرات كبيرة ونوعية في مجال الزراعة تمثلت في التوسع في الرقعة الزراعية وإدخال زراعات جديدة وأصناف ذات عائد اقتصادي كبير أبرزها فاكهة الدراجون فروت وأصناف المجدول والبرحي من التمور بالإضافة لنجاح المركز في زراعة تقاوي البطاطس.

ولفت رئيس مركز الفرافرة، إلى أن المركز يسعى جاهدا للتوسع في الزراعة من خلال تغيير النمط الزراعي لدى مزارع المركز وقراه من خلال دورات تدريبية وتأهيلية مع منظمات دولية مثل الفاو وشراكات محلية لدعم المزارع في إنتاج محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع مع تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحصول النهائي.







