بينهم رضيعة.. إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد (أسماء)



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 3 من أسرة واحدة، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

البداية كانت بتلقي اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كلا من: "محمد مصطفى حسن 36 عامًا، وزوجته آية محمد مصطفى، 25 عامًا، وابنتهما جودي محمد مصطفى، 6 أشهر".

تم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل الزوجة لمستشفى الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.