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بالصور| أهالي طنبدي بالمنوفية يودعون "الشحات وزينب" ضحايا حادث شبين الكوم

05:34 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
  • عرض 8 صورة
    حادث طريق كفر طنبدي - شبين الكوم
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المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، جثامين اثنين من ضحايا حادث طريق "كفر طنبدي - شبين الكوم"، الذي وقع أمس وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين. إذ خرجت القرية بكاملها لتوديع كل من "الشحات محمد خطاب" 45 عامًا، و"زينب سيد أحمد محمد" 45 عامًا، أثناء تواجدهما في توكتوك.

وكانت سيارة ملاكي قد اصطدمت مساء أمس مع دراجة نارية وتوكتوك على طريق "كفر طنبدي - شبين الكوم"، مما أسفر عن مصرع "خالد.أ.ش" 21 عامًا من قرية البتانون بشبين الكوم، و"زينب.س.م" 45 عامًا و"الشحات محمد خطاب" 45 عامًا من قرية طنبدي بشبين الكوم. كما أصيب في الحادث 7 حالات أخرى.

وقد خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب تداول مقطع فيديو يرصد لحظة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك على طريق فرعي بشبين الكوم، بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.

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ضحايا حادث شبين الكوم شبين الكوم محافظة المنوفية أهالي طنبدي بالمنوفية
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