قافلة خير من الأزهر تصل جنوب سيناء لتقديم مساعدات للمحتاجين

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جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت قافلة تابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، في أولى محطاتها في محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، لتوزيع البطاطين والمساعدات الغذائية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بوصول الدعم إلى كافة المناطق المحرومة.

وضمت القافلة علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء، ولفيف من مسئولي بيت الزكاة والصدقات المصري.

وقال رئيس المدينة، إن القافلة استهدفت المواطنين بوادي ميعر، ووادي أبو حجاب التابعين لقرية الوادي، لتوزيع مواد غذائية وألحفة وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا بتلك المناطق، ضمن المساعدات التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات للمواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الدعم المستمر لأهالي المحافظة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للسكان بالمناطق البسيطة.

أوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع 200 لحاف وبطانية، و200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن حملة "دفء وطمأنينة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات في إطار برنامج "ستر وغطاء، الذي يعد أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية في كافة ربوع المحافظة لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.