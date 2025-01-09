جنوب سيناء تستقبل 27 ألف طالب وطالبة في امتحانات النقل السبت المقبل -فيديو

جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإدارات التعليمية والمدارس.

قال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، إن جميع الإدارات التعليمية والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات النقل سواء كانت إلكترونية للنقل بالمرحلة الثانوية، أو ورقية لصفوف النقل بالحلقة الإعدادية والابتدائية للتعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ومحافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بلغ 29506 طالب وطالبة، بينهم 2308 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بدأوا الامتحانات اليوم مستمرة حتى 23 يناير الجاري، نظرًا لكثرة عدد المواد الدراسية، ومن المقرر أن يؤدي 27198 طالب وطالبة بصفوف النقل بالحلقة الإعدادية والابتدائية للتعليم الأساسي الامتحانات بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد أنه جرى التأكيد على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

وتابع: كما جرى الانتهاء من طباعة الأسئلة، ومن المقرر أن يوجد بكل لجنة 3 نماذج من الأسئلة، وكل نموذج بنفس درجة السهولة والصعوبة، ووفقًا للمعايير الواردة من المركز القومي، والإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، لتحقيق مبدأ المساواة والحد من الغش.

وأشار إلى أن هذا العام الدراسي عام متميز لاتخاذ إجراءات انضباطية من قبل وزير التعليم، وهذه الإجراءات ساعدت على التزام الطلاب بالحضور، مشيرًا إلى أن التزام الطلاب بالحضور والتقييمات والواجبات، وامتحانات الشهور جعلتهم يضمنون 40% من درجة الامتحانات.

ولفت إلى أن التعليم العام يشهد نهضة غير مسبوقة على بكافة ربوع المحافظة، خاصة داخل القرى والوديان، من خلال الإتاحة وجودة التعليم، وذلك نتيجة للدعم المستمر من قبل وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجهود المسؤولين السابقين.

وحرص وكيل المديرية على طمأنة أولياء الأمور، بخصوص امتحانات الصف الأول والثاني الإبتدائي، مؤكدًا أنها عبارة عن تقييمات فقط لقياس مستوى الطلاب دون رسوب، والهدف منها هو تعويد الطلاب في هذا السن على الامتحانات لنزع رهبة الخوف، وتحديد مستواهم ليكون ولي الأمر على دراية بهذا المستوى.