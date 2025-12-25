تمتلك 75% من إنتاج مصر.. الشراكي يكشف: لماذا لا تصدر كفر الشيخ أسماكها؟

كشف حجازي الشراكي، عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ ورئيس شعبة الاستيراد والتصدير، عن بدء استعدادات الغرفة لإقامة أول مؤتمر دولي على أرض المحافظة، يهدف إلى بحث سبل تصدير الأسماك إلى دول العالم، في ضوء المكانة التي تحتلها كفر الشيخ كأكبر محافظة منتجة للأسماك في مصر.

جاء ذلك خلال حوار خاص لـ«مصراوي»، أوضح فيه الشراكي تفاصيل الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر، تحت إشراف ومتابعة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

وأكد الشراكي أن فكرة المؤتمر تأتي في إطار تطوير آليات العمل وخلق مشروعات تجارية وخدمية جديدة تخدم محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك إمكانيات ضخمة في مجال إنتاج الأسماك، خاصة البلطي والبوري، من خلال المزارع السمكية وخبرات الاستزراع المتوافرة بها.

وأشار إلى أن كفر الشيخ تزخر بالكوادر العلمية والخبرات المتخصصة في الاستزراع السمكي، موضحًا أن نحو 70% من خبراء الاستزراع السمكي العاملين بمحافظة الإسماعيلية هم من أبناء كفر الشيخ، كما يعمل ما بين 40 و45% من المتخصصين في هذا المجال بمحافظة الشرقية من أبناء المحافظة أيضًا. وأضاف أن رئيس جمعية العبور، صاحبة أكبر مساحة استزراع سمكي في مصر بواقع 2800 فدان، ينتمي إلى مركز بلطيم، متسائلًا: «كيف يعمل كل هؤلاء الخبراء خارج المحافظة دون وجود تصدير حقيقي للأسماك من كفر الشيخ؟».

وكشف الشراكي عن نتائج إحصائية رسمية أجرتها الغرفة التجارية، أظهرت أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 75% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، وهو ما يخالف بعض الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة التي تشير إلى أن نسبة الإنتاج تتراوح بين 50 و60%.

وأوضح أنه عقب طرح فكرة المؤتمر، وجّه المهندس حاتم عبدالغفار بإجراء دراسة شاملة للمشروع، تضمنت فحص جميع الجوانب المتعلقة باستيراد وتصدير الأسماك بالمحافظة، ورصد الدول المستوردة، وحجم التصدير والاستيراد، والشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف أن نتائج الفحص كشفت أن حجم تصدير الأسماك من كفر الشيخ للخارج ما زال ضعيفًا جدًا، رغم تصدرها الإنتاج على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يتم فيه استيراد أنواع مثل الماكريل والهارنج من الخارج. وأشار إلى وجود خمس شركات فقط تقوم بتصدير الأسماك إلى دول محدودة، من بينها الكويت والإمارات وفرنسا، بينما تصدر محافظات أخرى إلى دول أوروبية مثل إنجلترا وإسبانيا وفرنسا بنسب ضعيفة أيضًا.

وأوضح الشراكي أن فرنسا تستورد أسماك البلطي «الأورجانيك» من كفر الشيخ، وهو نوع يتغذى على الطحالب الناتجة عن مخلفات مزارع الدواجن، مشيرًا إلى أن البلطي الذي يتغذى على الأعلاف المخصصة يعد أفضل من حيث الجودة والإنتاجية.

وحول موعد المؤتمر، أكد أنه من المقرر انعقاده بعد نحو أربعة أشهر، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على مكان إقامته داخل المحافظة، لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بملف المؤتمر، وعرضها على اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف أنه سيتم توجيه الدعوة إلى ممثلين من نحو 15 دولة عربية وأوروبية للمشاركة في المؤتمر، لعرض تجربة الغرفة التجارية في تكويد مزارع الأسماك، وإبراز النجاحات المحققة في الإنتاج، بما يسهم في جذب مستثمرين متخصصين في تجارة الأسماك تمهيدًا للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد ملف للمزارع السمكية القادرة على إنتاج أسماك عالية الجودة، سواء باستخدام المياه العذبة أو المختلطة، مع التأكيد على ابتعادها عن أي مسببات مرضية، موضحًا أن قطاع الدواجن يمكن أن يسهم في توفير عناصر الأعلاف اللازمة لرفع جودة الإنتاج السمكي.

واختتم الشراكي حديثه مؤكدًا أن شعبة الخضروات بالغرفة التجارية حققت نجاحًا كبيرًا في تصدير منتجاتها للخارج، ما أحدث طفرة ملحوظة في هذا القطاع، مشددًا على ضرورة استفادة تجار الأسماك من هذه التجربة. وأضاف: «الأسماك المصرية من أطيب الأسماك على مستوى العالم، لكن يجب تصحيح بعض الممارسات الخاطئة في عدد من المزارع التي تعتمد على مخلفات غير صحية خلال عملية الاستزراع».