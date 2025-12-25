إعلان

محافظ الدقهلية يأمر بغلق المحال المخالفة في "سوق الخواجات" (صور)

كتب : رامي محمود

06:27 م 25/12/2025
    محافظ الدقهلية يتأكد من اجراءات السلامة المهنية داخل محلات سوق الخواجات (2)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (8)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (7)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (6)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (5)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (4)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (3)
    اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة (2)
    محافظ الدقهلية يتأكد من اجراءات السلامة المهنية داخل محلات سوق الخواجات (3)
    محافظ الدقهلية يتأكد من اجراءات السلامة المهنية داخل محلات سوق الخواجات (1)

المنصورة - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، غلق كافة المحال التجارية غير الملتزمة باشتراطات السلامة المهنية بمنطقة "سوق الخواجات" بمدينة المنصورة، موجهًا بإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص خلال 48 ساعةً فقط، وذلك في جولة مفاجئة أعقبت حادث الحريق الأليم الذي شهدته المنطقة مؤخرًا.

وكلف المحافظ، خلال جولته التي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد العدل، بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة إجراءات الأمان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على ضرورة توفر طفايتي حريق على الأقل بكل محل، والتأكد من كفاءة حنفيات الحريق بشوارع المنطقة ومراجعة شبكة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة لضمان السلامة العامة.

وطمأن مرزوق أصحاب المحال والمواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن هذه القرارات الصارمة تأتي كاستجابة فورية لضمان عدم تكرار الحوادث في الشوارع الضيقة للسوق، مع استمرار أعمال مراجعة التراخيص والخدمات بالمنطقة بشكل كامل خلال يومين.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحال التجارية سوق الخواجات غلق المحال المخالفة بسوق الخواجات المنصورة

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد