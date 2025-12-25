محافظ الدقهلية يأمر بغلق المحال المخالفة في "سوق الخواجات" (صور)

المنصورة - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، غلق كافة المحال التجارية غير الملتزمة باشتراطات السلامة المهنية بمنطقة "سوق الخواجات" بمدينة المنصورة، موجهًا بإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص خلال 48 ساعةً فقط، وذلك في جولة مفاجئة أعقبت حادث الحريق الأليم الذي شهدته المنطقة مؤخرًا.

وكلف المحافظ، خلال جولته التي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد العدل، بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة إجراءات الأمان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على ضرورة توفر طفايتي حريق على الأقل بكل محل، والتأكد من كفاءة حنفيات الحريق بشوارع المنطقة ومراجعة شبكة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة لضمان السلامة العامة.

وطمأن مرزوق أصحاب المحال والمواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن هذه القرارات الصارمة تأتي كاستجابة فورية لضمان عدم تكرار الحوادث في الشوارع الضيقة للسوق، مع استمرار أعمال مراجعة التراخيص والخدمات بالمنطقة بشكل كامل خلال يومين.