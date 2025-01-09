زوجها وراء الواقعة.. كشف غموض مقتل ربة منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض مقتل ربة منزل متأثرة بإصابتها بطلق ناري فى البطن، في ظروف غامضة بدار السلام، إذ تبين أنه أثناء عبث زوجها "محمد. خ" 26 عامًا عامل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وكان مركز شرطة دار السلام، تلقى إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مشاعل. ع" 18 عامًا ربة منزل وتقيم الغنايمة بناحية قرية أولاد سالم بحري جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق ناري، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.