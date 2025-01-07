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قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة في طور سيناء غدًا

11:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025

قطع التيار الكهربائي أرشيفية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأربعاء عن بعض المناطق في المدينة لإجراء صيانة روتينية على موزع الطور القديم. وأوضحت الوحدة المحلية في بيانها اليوم أن برنامج الصيانة الدورية سيبدأ في تمام الساعة 9:30 صباحًا ويستمر حتى الانتهاء من الأعمال، حيث سيُفصل كل مغذٍّ بالتتابع لمدة ربع ساعة تقريبًا.

وأشار البيان إلى أن المناطق التي ستتأثر بقطع التيار الكهربائي تشمل: منطقة الفيروز، أرض الجمعية، المنطقة التجارية، قسم شرطة الكهرباء، مباني قطاع شبكات كهرباء جنوب سيناء، منطقة المنشية، حي الأمل، حي الزهور، مبنى المحافظة، القاعدة البحرية، ميناء الطور البحري، المستشفى القديمة، حي بدر، الإسكان الشعبي، منطقة مصيعد، مساكن دبش البحر الأحمر، وطريق الكورنيش بالكامل حتى حمام موسى.

ناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الصيانة.

قطع التيار الكهربائي محافظة جنوب سيناء مدينة طور سيناء
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