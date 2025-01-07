محافظ الإسماعيلية: عيد الميلاد شاهد على وحدة المصريين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، زيارة كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. رافقه خلال الجولة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

استهل المحافظ جولته بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي “مطرانية الأقباط الأرثوذوكس” بحي ثالث الإسماعيلية، حيث قدم التهنئة للأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية. واختتم زيارته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية، حيث هنأ الدكتور أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن المصريين دائمًا يظهرون تلاحمهم ووحدتهم، خاصة خلال الأعياد، مشيرًا إلى أن الأعياد في مصر هي مناسبات وطنية يحتفل بها الجميع بلا تفرقة بين مسلم ومسيحي.

ووجه اللواء أكرم جلال تهنئته لجميع مواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والنماء، وأن تواصل مصر مسيرتها نحو التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.









