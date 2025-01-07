احتفالًا بعيد الميلاد.. متحف شرم الشيخ يسلط الضوء على قطعة أثرية تظهر ملامح الفن القبطي

جنوب سيناء – رضا السيد:

حرصت إدارة متحف شرم الشيخ على مشاركة المتحف في احتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال تسليط الضوء على أحد أهم القطع الأثرية التي تظهر ملامح الفن القبطي.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إلقاء الضوء على "لوحة المجوس" التي تعد أحد القطع الأثرية الهامة بالمتحف، وترتبط بشكل مباشر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كونها تعرض جزء من مشهد زيارة المجوس للمسيح لتقديم الهدايا، مشيرًا إلى لأن فكلمة "المجوس" مأخوذة من كلمة "ماجو" في اللغة الفارسية القديمة، وقصد بها الكهنة والحكماء و علماء الفلك.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن لوحة المجوس ترجع إلي القرن السابع الميلادي، وتعد أحد لوحات "الفريسكو" المكتشفة بدير القديس أبوللو بقرية باويط محافظة أسيوط، ويمثل هذا الدير مراحل فنية و تاريخيّة لتطور العمارة والفنون القبطية بصفته أحد المواقع الهامة لبداية الحركة الرهبانية، ويرجع تاريخ إنشاء الدير إلى القرن الرابع الميلادي بغرب قرية باويط في حضن الجبل الغربي، مشيرًا إلى دير القديس أبوللو من المناطق الأثرية الهامة في تأريخ الفنون و العمارة القبطية، ومسرحًا مفتوحًا للدراسات العلمية المتخصصة.

ولفت إلى أن فن "الفريسكو" أحد أشهر الفنون المعروفة التي جرى نقلها عبر العصور، وهو نوع من الرسم على الجص الذي لم يجف بعد، لذا جرى تسميته بالفريسكو، أي "الجص اللين".

وأكد أنه جرى إلقاء الضوء على لوحة المجوس بجانب صورة العائلة المقدسة التي تظهر فيها السيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع، وعلى يمينه يوحنا المعمدان، ويظهر في الخلفية يوسف النجار وسالومي، كونها أحد رموز عيد الميلاد المجيد، وتعد أحد المقتنيات الأثرية للمتحف، وأيضًا المعرض المؤقت لرحلة العائلة المقدسة.