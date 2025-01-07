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كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد (صور)

12:17 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 20 صورة
    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت الكنائس في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت صلاة قداس العيد وسط أجواء من الفرحة والمشاركة من المصلين في الكنائس.

جاء ذلك في إطار احتفالات الكنيسة القبطية بعيد ميلاد المسيح الذي يصادف السابع من يناير الجاري.

ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، بحضور القمص بيشوي بطرس، راعي الكنيسة، وسط حضور كبير من الأقباط.

وفي سياق متصل، أعلنت الكنيسة عن استقبال المهنئين بالعيد لمدة 3 أيام، بداية من صباح يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

كنائس كفر الشيخ عيد الميلاد المجيد صلاة قداس العيد احتفالات الكنيسة القبطية
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