محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد في جميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال فترة الاحتفالات.

وشملت التوجيهات تكثيف التواجد الأمني، حيث تم تمركز فرق الانتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية في محيط الكنائس، بالإضافة إلى رفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتنظيم حملات مكثفة من الوحدات المحلية لضمان نظافة الشوارع والميادين.

كما شدد محافظ أسوان على ضرورة التأكد من صلاحية المراكب النيلية، ومراجعة سلامتها وترخيصها، مع متابعة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على المتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لضمان الاستجابة الفورية لأي شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال الاحتفالات.