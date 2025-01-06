محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأقصر - محمد محروس:

بعث محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارجرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر، والأنبا يواقيـم اسقف عام إسنا وارمنـت، والانبا عمانوئيـل مطـران الاقباط الكاثوليك بالأقصـر، ونيافة الانبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.