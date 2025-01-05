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مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة في بني سويف

11:42 م الأحد 05 يناير 2025

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من سيارة مسرعة أثناء لهوه أمام منزله في عزبة عبد الكريم يونس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة الطفل "مالك.ع.خ"، البالغ من العمر 10 سنوات، إلى مستشفى ببا المركزي، بعد أن صدمته سيارة مسرعة.

وبحسب الكشف الطبي، تبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب. وأكد التقرير الطبي عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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