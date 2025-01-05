بالصور.. مؤتمر صحفي لوزير الإسكان ومحافظ أسوان للإعلان عن تفاصيل مشكلة مياه الشرب

أسوان - إيهاب عمران:

عقد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للإعلان عن تفاصيل أزمة انقطاع مياه الشرب في بعض أحياء مدينة أسوان والتي استمرت لأكثر من عشرة أيام.

وخلال المؤتمر، عرض وزير الإسكان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل المشكلة، بدءًا من بداية الأزمة وحتى عودة ضخ المياه إلى جميع المناطق المتضررة.

حضر المؤتمر ممثلون عن وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مجموعات من أهالي المناطق المتضررة، ومنها حي الصداقة الجديدة، وحي المحمودية، وحي اللوتس.

وكان المهندس شريف الشربيني قد وصل إلى محافظة أسوان اليوم الأحد، لعقد اجتماع موسع مع المحافظ للإعلان عن الانتهاء من مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق بمدينة أسوان.

وقد أكدت محافظة أسوان في وقت سابق انتهاء المشكلة، معلنة عودة ضخ المياه إلى كافة الأحياء في المدينة بعد تجاوز الأزمة.