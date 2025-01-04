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ضبط أغذية ومشروبات مجهولة المصدر في بني سويف

03:13 م السبت 04 يناير 2025

ضبط أغذية ومشروبات مجهولة المصدر

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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 720 زجاجة مياه غازية، و520 كجم ردة، وطن دقيق فاخر، وطن أرز أبيض وسكر، و300 علبة سجائر، وجميعها مجهولة المصدر .

كما شملت الحملة تحرير 58 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و 22 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و 3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و محضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية، و محضرين لتجميع 9 جوال دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بني سويف ضبط أغذية مجهولة المصدر التموين
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