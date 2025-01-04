7.7 مليار جنيه لتطوير الطرق والكباري في أسيوط خلال 2024

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها. وأشار إلى تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لضمان سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية، خاصة في قطاع النقل والطرق والكباري، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق السلامة والأمان.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريراً من المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، حول الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2024. وشملت هذه الأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي بطول 65 كم بتكلفة 2.863 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" مثل رصف طريق بصرة القديم بمركز الفتح وطريق "عرب الكلابات/ الشيخ يوسف" وطريق "أبنوب/البداري".

وأضاف المحافظ أن هناك مشروعات جارية لإنشاء محاور النيل العرضية، مثل محور ديروط العلوي على النيل ومحور أبوتيج، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بمحور طما العلوي على النيل وإنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط. وأكد على أهمية هذه المشروعات في تسهيل حركة النقل وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الطرق والكباري في المحافظة خلال عام 2024 بلغت حوالي 7.736 مليار جنيه، مؤكداً على استمرار الجهود لإنهاء هذه المشروعات في مواعيدها المحددة.