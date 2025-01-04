مواعيد غلق دير سانت كاترين أمام الزوار في 2025

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مواعيد غلق الدير خلال عام 2025، وعدم استقبال الزوار من المصريين أو الأجانب خلال هذه الأيام، واقتصار الصلاة في الكنيسة على الرهبان فقط.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الأيام التي سيجري غلق الدير فيها على مدار العام بلغت 28 يومًا، وسيجري غلق الدير 5 أيام خلال شهر يناير الجاري، وهم أيام "6، 7، 14، 18،27"، وغلقه يوم واحد فقط خلال شهر فبراير المقبل، وهو يوم 15 ، كما سيجري غلق الدير 3 أيام خلال شهر مارس، وهم أيام "3، 4، 5".

كما سيجري غلق الدير 7 أيام خلال شهر أبريل، وهم " 7، 16، 17، 18، 19، 21، 23"، وفي شهر مايو سيجري غلق الدير لمدة يومين، وهم أيام " 28، 29"، وفي شهر يونيو سيجري الغلق لمدة يوم وهو يوم 9، وسيجري غلق الدير يومًا فقط في شهر يوليو هو يوم 12، وسيجري الغلق لمدة يومين خلال شهر أغسطس وهم أيام "19، 28"، كما سيجري الغلق يوم 27 من شهر سبتمبر، وسيجري فتح الدير على مدار شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن يجري غلق الدير يوم 14 من شهر نوفمبر، ويغلق الدير على مدار 4 أيام خلال شهر ديسمبر، وهم أيام 4"، 6، 8، 9".

وأكد البيان، أن الدير يفتح أبوابه لاستقبال الزوار يوميًا على مدار عام 2025 بداية من الساعة 8:45 حتى الساعة 11:30، ويوم الجمعة بداية من 10:45 حتى الساعة 11:30، فيما عدا أيام الإجازات السابقة.

جدير بالذكر، أن دير سانت كاترين من أهم الأديرة في العالم، ويحرص زوار مدينة سانت كاترين على زيارته، لمشاهدة هذا التراث العالمي كونه بمثابة كنز ديني أثري، لاحتوائه على مكتبة من أهم المكتبات في العالم تضم مخطوطات هامة ترجع إلى فترات تاريخية قديمة، كما يحتوي على مسجد وكنيسة، والبئر الذي يقال أنه بئر سيدنا موسى، وشجرة لعليقة، ومتحف الكنوز.







