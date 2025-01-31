العثور على جثة ملقاة على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:



عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، على جثمان شخص متوفى على الطريق الإقليمي اتجاه السويس القادم من العاشر من رمضان بجوار محطة المدينة الصناعية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى عثور أحد المواطنين على جثة مجهولة الهوية ملقاة في الطريق.

انتقل فريق من قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين العثور على جثة مواطن على الطريق الإقليمي اتجاه السويس القادم من العاشر من رمضان بجوار محطة المدينة الصناعية.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية للكشف عن هوية المتوفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.