إعلان

العثور على جثة ملقاة على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان

03:04 م الجمعة 31 يناير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:


عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، على جثمان شخص متوفى على الطريق الإقليمي اتجاه السويس القادم من العاشر من رمضان بجوار محطة المدينة الصناعية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى عثور أحد المواطنين على جثة مجهولة الهوية ملقاة في الطريق.

انتقل فريق من قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين العثور على جثة مواطن على الطريق الإقليمي اتجاه السويس القادم من العاشر من رمضان بجوار محطة المدينة الصناعية.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية للكشف عن هوية المتوفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية العاشر من رمضان مديرية أمن الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتخفيضات 30%.. إقامة سوق اليوم الواحد في ههيا وفاقوس بالشرقية

إعلان

إعلان

بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين