النقل دخل في الميكروباص.. مصرع طفلة وإصابة 14 آخرين في حادث مروع على صحراوي أسيوط الغربي

أسيوط- محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 14 شخصا آخرين، اليوم الجمهة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط قبلي كمين دشلوط بمركز ديروط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

انتقل لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، قبلي كمين دشلوط، على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 14 آخرين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ديروط تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.