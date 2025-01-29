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حبس السائق المتهم بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ

08:51 م الأربعاء 29 يناير 2025

قضية التحرش

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جنوب سيناء- رضا السيد :

قررت جهات التحقيق بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حبس سائق متهم بالتحرش بسائحة صينية بمدينة شرم الشيخ، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم ويعمل سائق تاكسى بمدينة شرم الشيخ، بعد أن جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسائق يطلب من السائحة الصينية الذهاب معه إلى البيت عن طريق تطبيق الترجمة لها عبر الموبايل مستخدما ترجمة جوجل للغة الصينية.

وأمام رفض السائحة الصينية له حاول التحرش بها ولمس أجزاء من جسدها، ولكنها نهرت السائق وسجلت له الواقعة بالكامل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو فى أكثر من صفحة خاصة على صفحات شرم الشيخ وجنوب سيناء، يطالبون الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي لهولاء القلة الغير واعية، حفاظا على السياحة، وعدم الإضرار بها والإساءة لسمعة المدينة السياحية العالمية.

جرى تحديد شخصية المتهم والقبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

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