"فانوس وقدرة فول".. أحدث إبداعات صٌناع الجريد في الفيوم لاستقبال شهر رمضان- صور

الفيوم- حسين فتحى:

ابداعات وتقاليع يخترعها يوما بعد آخر صناع الحرف اليدوية بمحافظة الفيوم، خاصة أبناء قرية الإعلام الذين يشتهرون بابتكار كثير من الأشكال من منتجات النخيل، هذه الأشكال أصبحت محط أنظار زوار محافظة الفيوم، إذ جرى إقامة العديد من المعارض بالقرب من سواقي الفيوم الشهيرة.

يقول عمرو فرحات أحد أشهر صناع منتجات الجريد بالمحافظة، إن هناك الآلاف من أبناء قرية الإعلام يعملون فى تصنيع منتجات الجريد منذ أكثر من 300 عاما، إذ لا يخلوا منزل إلا وفيه صناع مهرة، حيث يتم تدريب الأطفال منذ صغار على تصنيع منتجات الجريد.

يضيف "فرحات"، أن هناك أشكال جديدة هذا العام جرى تصنيعها مثل: "قدرة الفول، وفانوس رمضان" إلى جانب باقي الأشكال، منها ما هو يصلح كديكور وما يتم استخدامه في المنازل مثل: "أقفاص العيش والغسيل وأطباق الفاكهة" جميعها من منتجات الجريد إلى جانب الحقائب والبرانيط.

تقول رباب عبد الرحمن، إنها في زيارة لشقيقتها المتزوجة بمحافظة الفيوم، إذ قررت التوجه لميدان السواقى، حيث فوجئت بوجود معارض لمنتجات الجريد، ولفت نظرها وجود قدرة فول وفانوس رمضان إلى جانب المنتجات الأخرى.

تضيف: أبهرتني المنتجات اليدوية وقطع الديكور المصنوعة من سحف النخيل وهي منتجات لم تراها إلا في الفيوم، مشيرة إلى أن سعر فانوس رمضان وقدرة الفول مناسب ولا يزيد سعر القطعة عن 200 جنيها.