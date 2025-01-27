افتتاح تطوير وحدة غسيل كلى الأطفال بمستشفى النساء والولادة في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أي إف جي" هيرميس للتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير وحدة غسيل كلى الأطفال بمستشفى النساء والولادة في المستشفى الجامعي.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور مؤمن محمد حسن، مدير مستشفى النساء والولادة، والمهندسة سارة حفنب، رئيس المشروعات بالمؤسسة، والمهندس محمد بركات، استشاري المشروعات، ونور طه مديرة المشروعات، وهناء عبد الوهاب، مسؤولة المشروعات.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية تعاون بين جامعة المنيا ومؤسسة "أي إف جي" للتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية للأطفال في قرى الريف المصري بمحافظات الصعيد.

أشاد الدكتور عصام فرحات، بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسة "أي إف جي" للتنمية الاجتماعية في دعم مشروعات خدمية وتنموية للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين في محافظة المنيا.

من جانبها، أكدت الدكتورة هناء حلمي، أن المؤسسة قامت بتزويد الوحدة بأجهزة طبية حديثة، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للأطفال. وأضافت أن المؤسسة تركز على تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والمشروعات التنموية، عبر شراكاتها مع المؤسسات الحكومية.

كما استمع الحضور إلى شرح من الدكتورة سلوى حسين، رئيس وحدة غسيل الكلى للأطفال، حول أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة الوحدة وتزويدها بنظام إنذار حريق وآخر لإطفاء الحريق تلقائيًا، بالإضافة إلى تجهيز الوحدة بـ6 أجهزة غسيل كلوي حديثة، وصيانة 6 ماكينات أخرى لزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة إلى 30 جهازًا. وتم أيضًا تزويد الوحدة بجهازي تكييف وشاشات تليفزيونية لراحة الأطفال أثناء جلسات الغسيل.