محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة -صور

بعد مقتله بـ 10 أيام.. والدة ضحية استئجار مقهى تلحق بنجلها حزنًا عليه بكفر

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة التابعة لإدارة الواسطى الصحية، ضمن برنامج ميداني لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالقرى.

واطمأن المحافظ على سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية، متفقدا أقسام الوحدة والتي شملت الاستقبال، والصيدلية، والأسنان، و التطعيمات، وتنظيم الأسرة، وغرفة المبادرات، والتثقيف الصحي، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة بالوحدة الصحية، وغيرها من المطالب والشكاوى في بعض القطاعات والمرافق.