رئيس جامعة الزقازيق يشهد مناقشة الحساب الختامي للجامعة بمجلس النواب

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للجامعة ومستشفياتها الجامعية للعام المالي 2023-2024. ترأس الجلسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، نيابة عن الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.

حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم الدكتور نبيل عسكر، إضافة إلى مسؤولين من جامعة الزقازيق، مثل الدكتور سيد سالم، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وأ. هويدا عبد العزيز، مدير عام الموازنة والحسابات.

استعرض أمين عام الجامعة ملخص الحساب الختامي لقطاع التعليم، حيث أجاب مع أ. هويدا على استفسارات اللجنة. كما عرض أ. رجب درويش ملخص الموازنة الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وأوضح الدكتور وليد ندا تفاصيل الخدمات الصحية والميزانية التشغيلية، مؤكداً التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي.

أشاد النائب الدكتور نبيل عسكر بالدور البارز للجامعة ومستشفياتها، مطالباً بالإسراع في إنشاء وتشطيب معهد الأورام بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

قدّم رئيس اللجنة الشكر لرئيس الجامعة على مشاركته الفعالة، مؤكداً دعم اللجنة للجامعة وأهمية مكانتها كواحدة من أعرق الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تعمل على تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات صحية وتعليمية مميزة، مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة أبناء الشرقية وخارجها.

تأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة جلسات تعقدها لجنة الخطة والموازنة لمراجعة الحسابات الختامية للجامعات والمستشفيات الجامعية، لتعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.