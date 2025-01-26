محافظ أسوان: حققنا إنجازًا ملموسًا بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، حيث يوجد عدد قليل من الحالات جارِ إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، لتنتهى المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام.

وأشار إلى عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة، وهو الذي يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى اسرع وقت ممكن لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان، اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية