إعلان

محافظ أسوان: حققنا إنجازًا ملموسًا بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة

01:10 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللقاء
  • عرض 3 صورة
    اللقاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، حيث يوجد عدد قليل من الحالات جارِ إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، لتنتهى المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام.

وأشار إلى عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة، وهو الذي يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى اسرع وقت ممكن لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان، اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية

اللواء إسماعيل كمال استرداد أراضى الدولة أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الملاكى نزلت الترعة.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج -صور

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟