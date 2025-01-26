إعلان

قطع الكهرباء غدًا عن مدينة دهب لمدة 3 ساعات.. الأسباب والتفاصيل

12:49 م الأحد 26 يناير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الاثنين، لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة لمحولات وموزعات الشبكة على مدار 3 ساعات، بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

جنوب سيناء قطع الكهرباء دهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
12 متقدمة انطبقت عليها الشروط.. تشكيل لجنة فنية لاختيار الأم المثالية فى الدقهلية -صور

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟