قطع الكهرباء غدًا عن مدينة دهب لمدة 3 ساعات.. الأسباب والتفاصيل

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الاثنين، لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة لمحولات وموزعات الشبكة على مدار 3 ساعات، بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.