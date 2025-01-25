تطالب باتخاذ التدابير.. الأرصاد: غدًا أمطار متفاوتة الشدة تهطل على هذه المحافظات -صور

كنز عمره 150 عامًا مهدد بالضياع.. حكاية تفكيك أول تلفريك مصري في سيناء -صور

محافظات - مصراوي:

تشهد العديد من المحافظات المصرية، غدًا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن مناطق متفرقة من محافظة القليوبية ستشهد سقوط أمطار خفيفة مساءً، بينما ستشهد محافظات الوجه البحري، بما في ذلك الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة والشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط، أمطارًا متوسطة قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة عند القيادة، والالتزام بتعليمات المرور، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

نصائح هامة لمواجهة الأمطار

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين وقائدى المركبات على الطرق بتوخي الحذر الشديد، والتقليل من السرعة، وزيادة المسافة بين المركبات، وتجنب القيادة في المناطق التي غمرتها المياه.

كما دعت المواطنين، إلى ضرورة تجنب المشي في المناطق التي غمرتها المياه، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، والتأكد من سلامة أسقف المنازل وقنوات الصرف، وتأمين الأجسام القابلة للسقوط.

وتهيب الهيئة بجميع المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.