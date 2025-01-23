جثة و9 مصابين في حادث مروع على الطريق الدولي بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق "طنطا - كفر الشيخ الدولي"، اليوم الخميس.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي بدائرة مركز طنطا.

انتقلت قوة من قسم مركز طنطا، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة تريلا وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

وتبين أن المصابين والمتوفى هم: بدرية السيد غنيم 25 سنة، وإنجي عطية كيلاني 24 سنة، ومحمد محمود عسكر 32 سنة، وزينب خالد خفاجة 33 سنة، ولارا عطية محمود 8 سنوات، وهيام رضا عبدالستار، 15 سنة، ومحمد حسنين الجندى 59 سنة، وندى ناصر شبانة 18 سنة، وأمنية عبدالعزيز صابر 18 سنة، ومحمد محمود الشحرى 23 سنة، جثة بمشرحة الجامعة.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.