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لجنة تحكيم تختار الأم المثالية من بين 117 مرشحة بالقليوبية -صور

01:07 م الخميس 23 يناير 2025
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    انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات
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    انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التضامن بالقليوبية، عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، والتي تضم عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين للتحالف الوطني التنموي ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

أوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أن اللجنة تأتي في إطار قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 754 بتشكيل اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات وقرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية، حيث استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي ببنها اللجنه المحلية لاختيار الأم المثالية.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للترشح للحصول على لقب الأم المثالية 117 أم وانطبقت المعايير والشروط على 57 أم بعد تنقية استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة استمر لقرابة 6 ساعات إلى أن انتهى تقييم كافة الاستمارات، موجهة التحية لكل امهات المحافظة مشيرة أنه سيتم تصفية الأمهات التي انطبقت عليها الشروط لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة في كافة فروع المسابقة.

القليوبية الأمهات المثاليات وزارة التضامن بالقليوبية
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