بالصور- جنازة عسكرية مهيبة للعقيد فتحي سويلم شهيد حادث بنك الفيوم

الدقهلية- رامي محمود:

شيع المئات من قيادات مديرية أمن الدقهلية والمواطنين، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والذي استشهد على يد أحد الخارجين عن القانون خلال محاولة السيطرة عليه داخل أحد البنوك.

وخرج الجثمان في جنازة عسكرية مهيبة بحضور اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الشربيني، مفتش الأمن العام وقيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية وزملاء الشهيد في حضور شعبي للمشاركة في تشييع الجثمان.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر ثم انطلقت الجنازة بشارع الجيش حتى ميدان المحافظة، وسط ترديد بعض المواطنين هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وعزف الموسيقى العسكرية.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه: "إنه بتاريخ اليوم 21 الجاري تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة مطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج، حيث انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من السيطرة عليه بعد أن قام العميل بإصابة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده".