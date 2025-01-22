اقتحمت مدرسة وطعنت طالبا بسكين المطبخ.. تفاصيل جريمة "الأم المتهورة" في قنا؟

قنا- عبدالرحمن القرشي :

حالة من الصدمة، عاشها طلاب مدرسة الزراعة بقرية دندرة غربي محافظة قنا، جراء اقتحام سيدة للمدرسة للانتقام من طالب تشاجر مع ابنها واعتدى عليه، لتسدد إليه طعنة بسكين المطبخ داخل حوش المدرسة.

وقال شهود عيان من طلاب المدرسة لمصراوي، إن مشاجرة نشبت بين ابن المتهمة والمجني عليه قبل امتحان العملي بحوش المدرسة، تعرض ابن المتهمة خلال المشاجرة للضرب المبرح.

وأضاف شهود العيان، أن المتهمة علمت عبر جيرانها أن ابنها تعرض للضرب من قبل أحد زملائه الذي كان ابنها دائم الشكوى منه، فما كان منها إلا أن هرولت إلى المطبخ وسحبت سكينا واتجهت مسرعة إلى المدرسة.

وأشار شهود العيان إلى أن المتهمة دخلت المدرسة وجذبت ابنها من يده وأخذته نحو زميله ونشبت مشادة كلامية بينهم سرعان ما وجهت الأم طعنة في كتف المجني عليه انتقاما منه، قائلة: "أوعى تقرب من ولدي تاني"، جرى على الفور ضبط المتهمة وتسليمها للشرطة.

وفي سياق متصل فتحت مديرية التربية والتعليم بقنا تحقيق عاجل حول قيام ربة منزل بطعن طالب بحوش مدرسة الزراعة بقرية دندرة غربي قنا، استدعاء القائمين على الأمن الإداري داخل المدرسة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب "ح.م"، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة آلة حادة سكين داخل حوش مدرسة الزراعة في قرية دندرة مركز قنا.

تم ضبط السيدة ونجلها والآلة الحادة المستخدمة، وتقرر نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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