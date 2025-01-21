"تعليم قنا" تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة طعن سيدة لزميل ابنها بمدرسة في دندرة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا فتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي سيدة على طالب داخل مدرسة الزراعة بقرية دندرة، إثر خلافات مع ابنها.

ووفقًا للمصادر الرسمية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب ح.م (17 عامًا) بطعنة سكين من سيدة داخل حوش المدرسة بعد أداء امتحانات العملي.

وتبين من الفحص أن السيدة (39 عامًا) طعنت الطالب بآلة حادة إثر مشادة مع ابنها، الذي كان زميلًا للمجني عليه.

وعلى الفور، تم ضبط السيدة ونجلها، واتخذت مديرية أمن قنا كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن التحقيقات جارية، وأن اللائحة المقررة للعقوبات سيتم تنفيذها في حال ثبوت المسؤولية، مؤكدًا أن المديرية تولي أهمية قصوى لتطبيق الانضباط داخل المدارس.

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